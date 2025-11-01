将棋の藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（31）を迎える第38期竜王戦第3局は1日、京都・仁和寺で2日目が指し継がれ、先手・藤井が85手で勝利した。世界遺産・仁和寺対局は5連勝、23年10月に全8冠独占を達成した京都対局も9連勝とした。

「あまり自信の持てない形で中盤戦に入ってしまった。穴熊の遠さを生かす展開になればと思った」

居飛車党の佐々木が17年1月以来8年ぶりに四間飛車という変化球を投じた。角道を閉ざした四間飛車に限定すれば自身初。これに藤井は居飛車穴熊で対抗した。この日午前、角斬りから踏み込んで、相手2枚角と竜による攻めも堅陣から攻め勝った。

屋外開催となった30日夜の前夜祭。ライトアップされた舞台上から「このような幻想的で素晴らしい雰囲気の中、開催していただき本当に特別な経験をさせてもらっている。これまでの対局も2日間集中して臨めている」。感謝を語った対局場との相性の良さを改めて印象づけた。

10月28日に王座を伊藤匠叡王（23）に奪われ、6冠へ後退。中2日で対局に臨んだ。失冠の後遺症を感じさせない快勝で対戦成績を3勝0敗として5連覇へ王手。棋聖、王位に次ぐ自身3つ目の永世称号、永世竜王へも王手をかけた。

「次もスコアのことは意識せずに臨めたら。後手番なのでよい将棋を指せるようしっかり準備したい」。第4局は12、13日、京都競馬場での開催。京都対局での相性の良さを生かし、2期ぶりのストレート防衛と行きたい。