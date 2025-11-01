立ち技格闘技「RISE」は1日、都内で「RISE WORLD SERIES2025 FINAL」（2日、両国国技館）の前日計量、記者会見を行った。

メインの「RISE WORLD SERIES2025 61.5キロ以下トーナメント決勝で中村寛（29＝BK GYM）は61・5キロ、エン・ペンジェー（23＝中国）は61・15キロで計量をパス。計量後、フェイスオフではエンが握手を求めたものの、中村が無視する場面も。会見ではエンは「握手しに来たわけではないので。試合しに来たので。明日はベルトを取るつもりでいます」と意に介さず。

中村も「（握手は）する必要がないと思ったので。断ったとか拒否したとかじゃなく、する気分じゃなかったです」と説明。対戦については素早い動きを見せるエンは「さらにマジックスタイルがレベルアップしているので楽しみにしてください」とうそぶく。

また、中村はKOする自信について聞かれると「1000％あります」と断言。「マジックスタイルでしたっけ？そのスタイルで相手の選手も世界一を取るために必死で仕上げてきていると思うので、油断は全くしてないです。でも自分の良さというか生物的な強さを、この前の試合が終わってからすぐに修行をして、僕も完成しているので。うまさか強さか、どっちがベルトを巻くべきかっていうのは明日分かることなんで。楽しみにしてもらえたらと思います」と胸を張っていた。