【クアラルンプール＝樋口貴仁】小泉防衛相は１日、訪問先のマレーシアの首都クアラルンプールで、中国の董軍（ドンジュン）国防相と初めて会談した。

小泉氏は東・南シナ海や太平洋での中国軍の挑発的な行動に深刻な懸念を伝えた。偶発的衝突からのエスカレーションを回避するため、防衛当局間のホットライン（専用電話）の確実な運用も求めた。

日中国防相の会談は昨年１１月以来で、予定より長い約５０分間行われた。小泉氏は会談で「日中関係で安全保障は最も難しい分野で、現に数多くの懸案が存在している」と語った。中国公船による沖縄県・尖閣諸島周辺での領海侵入や、５月に起きた中国海警局のヘリコプターによる領空侵犯などを挙げ、こうした行為の「即刻停止」を要求した。

１０月３１日の日中首脳会談で防衛当局間の意思疎通の重要性で一致したことを踏まえ、対話の継続を求めた。董氏は「（今回の）会談は非常にタイムリーだ。防衛分野で率先して首脳間の共通認識を実行に移す重要な行動だ」と応じた。

会談に先立ち、小泉氏は東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）や日米中などが参加する拡大ＡＳＥＡＮ国防相会議に出席した。中国を念頭に力による一方的な現状変更の試みや、北朝鮮の核・ミサイル開発、露朝の軍事協力に懸念を示した。