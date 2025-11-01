記者団の取材に応じる共和党のスーン上院院内総務＝10月29日/Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc./Getty Images/File

（CNN）トランプ米大統領は政府閉鎖を終わらせる目的で改めてフィリバスター（議事妨害）の廃止を要求したものの、議会共和党の上下両院の指導者2人は関心を示していない。

報道官によると、上院共和党トップのスーン院内総務はフィリバスター廃止に反対する立場を崩していない。これは31日間続く膠着（こうちゃく）状況を終わらせるために上院の規則を変更する気がないことをホワイトハウスに最も明確に告げるシグナルとなる。

報道官はCNNの取材に対し、「フィリバスターの立法上の重要性を巡るスーン院内総務の立場に変わりはない」と述べ、スーン氏や他の上院指導部の長年の見解を繰り返した。

公の場でトランプ氏と異なる意見を口にすることがめったにないジョンソン下院議長も、慎重ながら警鐘を鳴らした。

ジョンソン氏は「フィリバスターは伝統的に重要な安全装置として活用されてきた」と説明。上院だけの問題なので自身の意見は「重要ではない」としながらも、民主党が次に上院を掌握した際、過激な法案を通す目的でフィリバスター廃止の動きを利用する可能性があると警告した。

ジョンソン氏は「民主党は最高裁判事の増員を図り、プエルトリコと首都ワシントンを州に昇格させようとするだろう。銃を禁止して、米国にとって有害なあらゆることを試みるはずだ」と指摘し、トランプ氏が夜中にSNSに投稿したフィリバスター撤廃の要求は「現状に対する大統領の怒りの表れ」だと強調した。

米政界の膠着状況や政府閉鎖の影響がこのところ深刻化する中、議会共和党とホワイトハウスの間に珍しく足並みの乱れが生じた格好だ。ただ、共和党指導部がトランプ氏のフィリバスター撤廃提案を即座に退けたのは、議会内の政治的現実の表れでもある。上院共和党内でこの動きを支持する声はほとんどない。

フィリバスターの規則は上院特有のもので、少なくとも41人の議員の反対があれば、少数派政党は法案の採決を阻止できる。単一の政党が60議席以上を獲得するのはまれなことから、肯定派はフィリバスターは妥協を促し、党派色の強い大がかりな改革の実施を難しくする仕組みだと主張する。