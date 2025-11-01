Snow Man、9人で北海道を巡る旅へ ラストは全員横一列でラーメン堪能
日本テレビのドキュメントバラエティ番組『旅するSnow Man』(毎週日曜16:25〜 ※関東ローカル)の最終話が、2日に放送される。
今回は、Snow Man9人全員、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が北の大地・北海道を巡る旅。大自然を堪能できる馬のテーマパークに再集結し、タビィとともに温泉宿へ向かう。
3台の車に分乗し、これまでの日本縦断旅を振り返る中、タビィのウソで言い争いに。旅の疲れを癒やす温泉宿では、北海道ならではの豪華コース料理に興奮する。
食後は、温泉でリラックスするチームと、地域ならではの体験を楽しむチームに分かれて、ホテル内で思い思いの時間を過ごし、部屋では完全オフモードに。そして、タビィが記録してきた9人それぞれが等身大の言葉で語る“想い”と“決意”とは。
旅のラストは、9人横一列で北海道ラーメンを堪能する。
【編集部MEMO】
『旅するSnow Man』の企画・監督は、『アナザースカイ』などを手がける日本テレビの加藤孝司氏が担当している。
