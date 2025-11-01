TVアニメ『正反対な君と僕』メインビジュアル、PV第3弾が解禁！EDテーマはPAS TASTAの「ピュア feat. 橋本絵莉子」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

累計発行部数160万部（電子版を含む）を超え、数多くのマンガ賞を受賞する大ヒットコミック『正反対な君と僕』（著：阿賀沢紅茶）。このたび、メインビジュアル・ＰＶ第３弾・EDテーマが解禁された。

メインビジュアルは中央にいる鈴木と谷を囲うように、自撮りカメラを構える渡辺、ポーズを決める佐藤、笑顔を向ける東と戸惑う平、楽しげな様子の山田と西、そしてそんな２人を見守る本田が描かれ、物語で描かれる学園生活を予感させる。

さらに公開されたPV第３弾では、EDテーマのPAS TASTA「ピュア feat. 橋本絵莉子」に合わせて、鈴木と谷を取り巻く個性豊かなメインキャラクター全員が登場し、にぎやかで楽しげな日常が描かれた。セリフを発する渡辺、佐藤、山田、東、平、西、本田はこちらが初お披露目となる。

あわせてPAS TASTA・橋本絵莉子からのコメントも到着した。

そして気になる放送日もついに解禁。2026年1月11日(日)よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送。ABEMAにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信となる。

＜PAS TASTAコメント＞

この度はアニメ『正反対な君と僕』のEDテーマとして 『ピュア』という楽曲を制作させていただきました。 改めて、この作品の映像化に携われたことを大変光栄に思います。 メンバー全員で何回も何回も原作を読み返しながら、丹精を込めに込めあげて作りました。 大変恐れ多いながらオファーさせていただいた橋本絵莉子さんのお力添えにより、『正反対な君と僕』の日常を彩るに相応しい楽曲になったと思います。 1ファンとして(6ファンとして)放送開始が待ち切れません。



2022年にデビューしたサウンドギーク6人によるJ-POPプロジェクト〈PAS TASTA〉。メンバーはウ山あまね、Kabanagu、hirihiri、phritz、quoree、yuigotと、国内外で注目を集める音楽プロデューサー／シンガーソングライター。2023年に1stアルバム『GOOD POP』をリリース。2024年には「とにかくデッカいJ-POP」を志向し、シーンの枠を超えた総勢8組のアーティストを客演に迎えた2ndアルバム『GRAND POP』をリリースし、Spotify O-EASTで開催されたワンマンライブはチケットが即完するなどジャンルを超えて注目度が高まっている。

＜橋本絵莉子コメント＞

PAS TASTAさんに声をかけてもらって、歌で参加しました。原作の漫画もとても面白くて、どの登場人物の気持ちも、わかるな〜と思いながら楽しく読みました。『ピュア』は出だしのイントロからアニメにぴったりで、予想のつかない音選びが主人公に似ていると思います。レコーディングを通して、PAS TASTAさんのこの曲への情熱を感じて、たくさん学びになりました。今回参加できたことをとても嬉しく思っています！放送が楽しみです。



2000年に地元・徳島でチャットモンチーを結成し、ギター&ボーカルを担当。2005年にメジャーデビュー、2018年にその活動を完結させた。2019年9月からソロ活動を開始。通販でのデモ音源CDシリーズのリリースを経て、2021年12月に1stアルバム『日記を燃やして』、2024年4月に2ndアルバム『街よ街よ』をリリース。そして、2025年11月12日に最新曲「春のせい」を配信リリースする。また、様々なアーティストとのコラボや楽曲提供、CMソングの歌唱などの活動も行っている。

●作品情報アニメ『正反対な君と僕』2026年1月11日（日）よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送ABEMAにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信

＜イントロダクション＞

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マカデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。

【キャスト】

鈴木／鈴代紗弓

谷／坂田将吾

渡辺／谷口夢奈

佐藤／平林瑚夏

山田／岩田アンジ

東／島袋美由利

平／加藤渉

西／大森こころ

本田／楠木ともり

【主題歌】

EDテーマ：PAS TASTA「ピュア feat. 橋本絵莉子」

作詞・作曲・編曲：PAS TASTA

【スタッフ】

原作／「正反対な君と僕」 阿賀沢紅茶（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督／長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー／内海照子

キャラクターデザイン／みやこまこ

サブキャラクターデザイン・総作画監督／小園菜穂

総作画監督／粼本さゆり、早川加寿子

メインアニメーター／前原里恵、伊澤珠美

美術監督／中村千恵子

色彩設計／秋元由紀

撮影監督／塩川智幸

3Dディレクター／越田祐史

編集／黒澤雅之

2Dデザインワークス／越阪部ワタル

音楽／tofubeats

音響監督／木村絵理子

音響効果／安藤由衣

録音調整／太田泰明

選曲／合田麻衣子

アニメーション制作／ラパントラック

製作幹事／松竹アニメ事業部

©阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

関連リンク

アニメ『正反対な君と僕』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/