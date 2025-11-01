「リスアニ！」と「802 Palette」による音楽メディア「リスパレ！」が、今聴いてほしいアーティストを選出する「リスパレ！チョイス」の第４弾選出アーティストを発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ音楽メディアである「リスアニ！」と、大阪のラジオ局・FM802で、カラフルな音楽との出会いを描く番組「802 Palette」によって、

2024年3月に立ち上げられた音楽メディア「リスパレ！」。

「リスパレ！」は、アニメ・ゲームカルチャー・ネットミュージック、

そしてそれらの枠を越えた様々なアーティストの音楽の魅力を“文字（インタビュー記事）と波（電波）”で発信していくプロジェクト。

今回、「リスパレ！」が今聴いてほしいアーティストを独自の視点で選出する企画「リスパレ！チョイス」の第４弾選出アーティストが発表された。

ラインナップは、

・Edel Note

・seiza

・なるみや

の3組。

これらのアーティストは2025年11月〜2026年4月の期間、「リスアニ！」「802 Palette」の両メディアで積極的に展開される。

詳細情報は公式サイトをチェックしてほしい。

●「リスパレ！」公式サイト

https://funky802.com/lispale/

●「リスパレ！」公式X

https://twitter.com/lis_pale

●関連リンク

ポータルサイト「リスアニ！」

https://www.lisani.jp/

ラジオ番組「802 Palette」

https://funky802.com/site/blog/1625

●ハッシュタグ

#リスパレ #リスアニ #ハチパレ

【リスアニ！とは】

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズが運営するアニメ音楽メディア。

アニメ音楽メディアとして、声優、アーティスト、クリエイターを紹介。雑誌、ポータルサイトでも情報を発信するほか、音楽フェス「リスアニ！LIVE」や様々なイベントなども開催する。

【802 Paletteとは】

大阪のラジオ局・FM802で毎週土曜日25時から、DJ豊田穂乃花が生放送でお送りしているラジオ番組。

J-POP/J-ROCKの枠を超え、アニメ、ゲーム、ネットミュージックなど、カラフルな音楽との出会いを描く4時間プログラム。「＃ハチパレ」の愛称で親しまれ、SNSでトレンド1位を記録するなど、注目を集めている。