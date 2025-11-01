「リスアニ！」と「802 Palette」による音楽メディア「リスパレ！」が、今聴いてほしいアーティストを選出する「リスパレ！チョイス」の第４弾選出アーティストを発表！
アニメ音楽メディアである「リスアニ！」と、大阪のラジオ局・FM802で、カラフルな音楽との出会いを描く番組「802 Palette」によって、
2024年3月に立ち上げられた音楽メディア「リスパレ！」。
「リスパレ！」は、アニメ・ゲームカルチャー・ネットミュージック、
そしてそれらの枠を越えた様々なアーティストの音楽の魅力を“文字（インタビュー記事）と波（電波）”で発信していくプロジェクト。
今回、「リスパレ！」が今聴いてほしいアーティストを独自の視点で選出する企画「リスパレ！チョイス」の第４弾選出アーティストが発表された。
ラインナップは、
・Edel Note
・seiza
・なるみや
の3組。
これらのアーティストは2025年11月〜2026年4月の期間、「リスアニ！」「802 Palette」の両メディアで積極的に展開される。
詳細情報は公式サイトをチェックしてほしい。
________________________________________
●「リスパレ！」公式サイト
https://funky802.com/lispale/
●「リスパレ！」公式X
https://twitter.com/lis_pale
●「リスパレ！」とは
アニメ音楽メディアである「リスアニ！」と、大阪のラジオ局・FM802で、カラフルな音楽との出会いを描く番組「802 Palette」がタッグを組んだ音楽メディア。
アニメ・ゲームカルチャー・ネットミュージック、そしてその枠を越えた様々なアーティストの魅力を発信します。
●「リスパレ！チョイス」とは
「リスパレ！」が、今聴いてほしいアーティストを定期的に選出し、「リスアニ！」と「802 Palette」の双方で積極的に取り上げていきます。
●「リスパレ！チョイス vol.4」選出アーティスト（50音順）
・Edel Note
・seiza
・なるみや
________________________________________
●関連リンク
ポータルサイト「リスアニ！」
https://www.lisani.jp/
ラジオ番組「802 Palette」
https://funky802.com/site/blog/1625
●ハッシュタグ
#リスパレ #リスアニ #ハチパレ
【リスアニ！とは】
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズが運営するアニメ音楽メディア。
アニメ音楽メディアとして、声優、アーティスト、クリエイターを紹介。雑誌、ポータルサイトでも情報を発信するほか、音楽フェス「リスアニ！LIVE」や様々なイベントなども開催する。
【802 Paletteとは】
大阪のラジオ局・FM802で毎週土曜日25時から、DJ豊田穂乃花が生放送でお送りしているラジオ番組。
J-POP/J-ROCKの枠を超え、アニメ、ゲーム、ネットミュージックなど、カラフルな音楽との出会いを描く4時間プログラム。「＃ハチパレ」の愛称で親しまれ、SNSでトレンド1位を記録するなど、注目を集めている。