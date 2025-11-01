週末のおうちごはんに楽しみたい！お手軽「韓国風グルメ」

朝やランチのシーンでも活躍する「韓国風グルメ」

定番料理からトレンドグルメまで幅広く楽しめる「韓国料理」は、今や日本の食卓に欠かせないジャンルに。その種類は豊富で、朝ごはんやランチにぴったりなレシピもいっぱい！コチュジャンやキムチを活用したり、たっぷりのチーズを組み合わせたりするだけで、手軽に韓国風の味わいが楽しめます。

1.混ぜて焼くだけ「豚キムチのチヂミ」

キムチを使えば、ピリ辛味のチヂミもラクラク作れます。豚肉とニラの旨みが合わさり、お箸が止まりません。



2.とろ〜りチーズが相性抜群！「ヤンニョムおむすび」

ヤンニョム味のボリューム満点なおむすび。甘辛ご飯とキムチにとろけたチーズが絡み合い、やみつきの味わいです。



3.丼スタイルで見た目も華やか「巻かないキンパ」

人気のキンパを巻かずにご飯の上に乗っけて丼スタイルに。野菜や卵の彩りが綺麗で見た目も楽しめる1品です。



4.ピリ辛調味料で韓国風に「しらすとひじきの混ぜご飯」

しらすとひじきの旨みが広がる混ぜご飯です。甜麺醤とコチュジャンを入れてピリ辛味に仕上げます。

5.いちごジャムの甘さがポイント「韓国風モンテクリスト」

フレンチトーストとサンドイッチのかけ合わせ。ハムとチーズにいちごジャムが加わった甘じょっぱさはクセになりそうです。







いろいろ試したくなる「韓国風グルメ」。みなさんもぜひ作ってみてくださいね！