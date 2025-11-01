◇ロッテ紅白戦 紅組1―0白組（2025年11月1日 都城運動公園野球場）

侍ジャパンに追加招集された西川が持ち前の勝負強さを発揮した。白組の「1番・左翼」で出場し、0―1の最終6回2死二塁から右前打を放った。右翼・山本の好返球で和田が本塁で憤死し、同点にはならなかったが、15、16日に行われる韓国との強化試合（東京ドーム）に向けて手応えをつかんだ。

「久しぶりの実戦だったんですけど、最後に1本出て良かった。ここが終わった後にジャパンがあるので。今日の最後の打席の1本は自分自身も楽になったというか、良かったなと思います」

第1打席は二直、第2打席が右飛と、いずれも右方向への打球。ルーキーながらパ・リーグ6位の打率・281の成績を残した西川は「2打席凡退していたので、その2打席の反省を最後の打席、1球目は外のスライダーを追いかけすぎて（体が）開きすぎていたので、しっかり修正して、うまく捉えられた」と高い修正能力を発揮した。

5日にはチームを離れ、侍ジャパンの強化合宿に参加するため、宮崎市に移動する予定。サブロー監督は「さすが勝負強いですね。あれをジャパンでしてくれたらいいですけどね」と日本代表としても活躍することを願った。