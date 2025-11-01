俳優の川粼麻世さんが、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンの夜に妻の花音さんと夫婦でコスプレを楽しんだ様子を公開しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】ハロウィンの夜に仲間と集まり 夫婦でコスプレ「皆んなのクオリティが高く最高に楽しく平和な夜でした」



川粼さんは「ハロウィンナイトは妻が経営する店に仲間達が集まり様々なコスプレで盛り上がりました」と綴り、当日の様子を動画と画像で紹介しています。





川粼さんは、同い年のジョニー・デップさんが演じた、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック・スパロウのコスプレを披露。





妻の花音さんは、アニメ『ワンピース』に登場する海賊女帝ボア・ハンコックのコスプレを披露しました。



川粼さんは自身のコスプレについて、「自前の舞台用のメイク道具を出して来て、自分でささっとメイクしました。」と明かしています。



川粼さんはこの夜のハロウィンについて、「とにかく皆んなのクオリティが高く最高に楽しく平和な夜でした」と回想。





そして、「大人達が馬鹿になれる日があってもいいと思いませんか？」と呼びかけました。



