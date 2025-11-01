「子どもが犬みたい」と批判も…子どもを守る「ハーネス」の必要性とは？批判を乗り越えわが子を守る親の決断【作者に聞く】
子どもに関する痛ましい事件や事故が起こるたび、その実用性・必要性が話題になる「子ども用ハーネス」。リードを持つ形になるため「子どもが犬みたい」と拒否感を示す人もいるが、それがあれば防げる危険は確かに存在する。今回は、その問題を扱った狸谷さん(@akatsuki405)の実録漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』のエピソード「心臓に悪いはなし」を紹介するとともに、作者に話を聞いた。
実際に子ども用ハーネスを使っている客を見たことがあるか尋ねると、狸谷さんは「休みの日に別の商業施設で見かけたことはありますが、まだ自分の職場では使っている方に出会ったことはないです」と明かした。
夢中になった子どもには「ダメ」と言っても難しい時があるが、作中で爆走していたお子さんは4〜5歳くらいだったという。「『こらぁ！ダメ！』と母親が叫びながら追いかけているものの、子どもには響かないようでした」と当時の状況を語った。
子どもの自由気ままな行動が業務に影響するかという問いには、「お財布からお金を出したり、キャッシュレス決済のための操作などでお会計時に保護者の方がどうしてもお子さんから目を離さざるを得ない瞬間があります。そのときは手を離されたお子さんの動向を目で追ってしまい、結果的によそ見して反応が遅くなってしまう場合がありますが何卒ご容赦ください」と、レジ対応の裏側にある苦労を明かした。
