ÄÉ·âÃÆ¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¡Ö²ù¤¤¤Ï»Ä¤ë¡×¡¡J1µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø·è°Õ¿·¤¿¤Ë¡Ö¤½¤³¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇð¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éºÙÃ«¿¿Âç¡¢Ãç´ÖÈ»ÅÍ¡¢¾®À¾ÍºÂç¤Î3ËçÂØ¤¨¤ò·èÃÇ¡£¡Ö0-3¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤¿Áª¼ê¤¬¤É¤¦Àª¤¤¤Ë¾è¤é¤»¤Æ3ÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÙÃ«¤À¡£¼«¿È¤Ï81Ê¬¤Ë¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾·à¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤òÀï¤¦¡£ºÙÃ«¤Ï¡Ö3Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1»î¹ç1»î¹ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ö¤½¤³¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÇÔÀï¤òÎÈ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡ª¡¡Çðvs¹Åç
2025 J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×🏆— ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥Ã¥«¡¼ (@cxfootball) November 1, 2025
🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë 🆚 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç🟣
⏰Á°È¾25Ê¬🟣¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
±¦¥µ¥¤¥ÉÃæÌî½¢ÅÍ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¢ª¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡ª
🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë 0️⃣-1️⃣ ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç🟣#¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡
📺¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡ª👀@REYSOL_Official¡Ä pic.twitter.com/lN7xe2NCgE
2025 J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×🏆— ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥Ã¥«¡¼ (@cxfootball) November 1, 2025
🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë 🆚 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç🟣
⏰Á°È¾38Ê¬🟣¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
Åì½Ó´õ¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ÎFK¤ò±¦¶ù¤Ë·è¤áÄÉ²ÃÅÀ¡ª
🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë 0️⃣-2️⃣ ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç🟣#¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡
📺¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡ª👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/hWSoJYHZCa
2025 J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×🏆— ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥Ã¥«¡¼ (@cxfootball) November 1, 2025
🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë 🆚 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç🟣
⏰Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à🟣¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
±¦¥µ¥¤¥ÉÃæÌî½¢ÅÍ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¢ª¥Ë¥¢¤Çº´¡¹ÌÚæÆ¤¬Æ¬¤ÇÎ®¤·¤Æ¢ª¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Îº¸Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç3ÅÀÌÜ¡ª
🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë 0️⃣-3️⃣ ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç🟣#¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¡Ä pic.twitter.com/of1G45WH6x
2025 J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×🏆— ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥Ã¥«¡¼ (@cxfootball) November 1, 2025
🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë 🆚 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç🟣
⏰¸åÈ¾36Ê¬🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ºÙÃ«¿¿Âç¤¬È¿·â¤Î¥´¡¼¥ë¡ª🟡Çð¥ì¥¤¥½¥ë 1️⃣ - 3️⃣¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç🟣#¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡
📺¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡ª👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/BnC5YRhV9z