ÄÉ·âÃÆ¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¡Ö²ù¤¤¤Ï»Ä¤ë¡×¡¡J1µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø·è°Õ¿·¤¿¤Ë¡Ö¤½¤³¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÏÁ°È¾ÄËº¨¤Î3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤âÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£1-3¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ËÇÔ¤ì¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇð¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éºÙÃ«¿¿Âç¡¢Ãç´ÖÈ»ÅÍ¡¢¾®À¾ÍºÂç¤Î3ËçÂØ¤¨¤ò·èÃÇ¡£¡Ö0-3¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤¿Áª¼ê¤¬¤É¤¦Àª¤¤¤Ë¾è¤é¤»¤Æ3ÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÙÃ«¤À¡£¼«¿È¤Ï81Ê¬¤Ë¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾·à¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡Ö60Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï1ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÙÃ«¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹­Åç¤Ï·ø¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢1ÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¡Ê85Ê¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¡Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÅ¸³«Åª¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤¤¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò³ú¤à¡£¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î½ÅÍ×À­¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹­Åç¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡º£µ¨½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤òÀï¤¦¡£ºÙÃ«¤Ï¡Ö3Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1»î¹ç1»î¹ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ö¤½¤³¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÇÔÀï¤òÎÈ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡ª¡¡Çðvs¹­Åç