「相当研究して、自分たちのウィークポイントを突いてきた」 柏MF小泉佳穂が“完敗”に悔しさ滲ませる
2025JリーグYBCルヴァンカップの決勝戦が1日に行われ、試合に敗れた柏レイソルのMF小泉佳穂が悔しさを滲ませた。
柏レイソルは前半、ロングスローとFKから3点を失うと、後半に途中出場のFW細谷真大が1点を返すも反撃及ばず1−3で敗れた。試合後、小泉は「完敗ですね。実力で負けたなと思います」とコメントした一方で、「もう少し前でボールに関われたら良かったんですけど、有効な形で前進できなかったので、前進の方にエネルギーを割く形になった前半が悔やまれる」と振り返り、後方でボールを捌くことが多かった前半の戦いに言及。
セットプレーでの3失点という結果に対しては、「自分たちのことを相当研究して、自分たちのウィークポイントを突いてきたと思いますし、自分たちのストロングを出させないような戦いをしてきた。ロングスローもしっかり練られたものだったし、それに対しての回答を自分たちが持ち合わせていなかった」との見解を示した。
また、小泉は「相手がハイプレスでくるからこそ、プレスを剥がした後もスピードアップしすぎて、押し込んでのボール保持ができずにアップテンポな試合になってしまったところとかは、自分たちの拙さが出た」「細々とした個人戦術から技術からチームの戦術としても力が足りなかった」と述べ、自分たちのペースではなく、広島のペースに呑まれてしまったことなどを敗因に挙げた。
【ゴール動画】ジャーメインが柏を突き放す3点目！ 柏vs広島
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半25分🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→荒木隼人が頭で合わせ先制ゴール！
🟡柏レイソル 0️⃣-1️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official… pic.twitter.com/lN7xe2NCgE
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半38分🟣サンフレッチェ広島
東俊希がゴール正面のFKを右隅に決め追加点！
🟡柏レイソル 0️⃣-2️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/hWSoJYHZCa
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰前半アディショナルタイム🟣サンフレッチェ広島
右サイド中野就斗のロングスロー→ニアで佐々木翔が頭で流して→ジャーメイン良の左足ボレーで3点目！
🟡柏レイソル 0️⃣-3️⃣ サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝… pic.twitter.com/of1G45WH6x
2025 JリーグYBCルヴァンカップ🏆— フジテレビサッカー (@cxfootball) November 1, 2025
🟡柏レイソル 🆚 サンフレッチェ広島🟣
⏰後半36分🟡柏レイソル
小屋松知哉のパスに反応した細谷真大が反撃のゴール！🟡柏レイソル 1️⃣ - 3️⃣サンフレッチェ広島🟣#ルヴァンカップ決勝
📺フジテレビ系列で放送中！👀@REYSOL_Official@sanfrecce_SFC@J_League pic.twitter.com/BnC5YRhV9z