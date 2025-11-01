Image: BRIGHT_DIY

ラズパイ開発、Androidスマホでの仕事が捗りそう。

machi-yaに登場した「CrowView Note」は、14インチ画面・キーボード・タッチパッド・5000mAhバッテリーを内蔵したユニークなモバイルモニター。スマホをPC化や各種シングルボードコンピューターも1デバイスで起動できるのが便利なポイント。

普段ノートPCやタブレットを持ち歩く人には無用かもしれませんが、ラズパイなどのシングルボードコンピューターやPCモード搭載のスマホとは相性抜群のガジェットですよ。

おトクなセール情報もあったので、詳しく見ていきましょう。

キーボード＆タッチパッド一体型多機能モバイルモニターCrowView Note 【40%OFF】41,080円 machi-yaで見る

ほぼノートPCな多機能モニター

Image: BRIGHT_DIY

一般的なモバイルモニターでスマホやタブレットを拡張するとワークスペースは広がりますが、キーボードやマウスを別で用意しないとPCライクには使えません。

そんな面倒を1台で解決してくれるのが「CrowView Note」。14インチモバイルモニターに入力デバイス（キーボード＆タッチパッド）とバッテリー、各種ポートを備えるのポイント。

Image: BRIGHT_DIY

MacやWindows、Linuxをはじめ、USB-Cで映像出力できるガジェットならほぼなんでも対応。スマホの場合はDP Altモードを搭載したAndroid機種やiPhone 15以降が対応しています。

Image: BRIGHT_DIY

ちょっとだけギークになりますが、ラズパイ系の開発用ミニPCとの相性も抜群。一部機種には直付けキットもあるので、ケーブル無しの開発も可能になりますよ。

屋外や出先で環境が必要な人にはかなり便利なのでは？

ポートも一気に増えて便利

Image: BRIGHT_DIY

機能やインターフェイスはノートPCそのもの。ポートはType-AとType-Cを複数備えているので、外部機器も利用しやすいですね。

F1キーで接続先の切り替え、F2キーでタッチパッドのON/OFF、F3/F4で音量調整、F5/F6で画面の明るさ調整など、よく使う機能はFキーでサクッと操作可能。複数デバイスを使い分ける人にとっては助かります。

スマホやタブレットで仕事を効率化したい人やラズパイ開発勢には限られますが、刺さるデバイスじゃないでしょうか？

