YOASOBI、お祭り企画『WANPAKU MATSURI』を沖縄で開催！初ホールツアーファイナル公演のパブリックビューイングも
YOASOBIが11月29・30日に沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟で開催する、YOASOBI初のホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』ファイナル公演の模様が、会場そばの宜野湾トロピカルビーチにてパブリックビューイングされる。
■チケットを持っていない人も参加可能
パブリックビューイングは、チケットを持っていない人も参加可能な特別企画『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ～WANPAKU MATSURI～』の一環として実施され、ホール公演の模様を無料で楽しむことができる。
『WANPAKU MATSURI』は、“チケットを持っていない方も一緒に楽しんでほしい”というメンバーの思いから実現したお祭り企画。ツアーファイナルを迎える沖縄の地で、YOASOBIの音楽を通じて誰もが楽しめる空間を届ける。
その他、『WANPAKU MATSURI』の詳細は、後日発表される。
■イベント情報
『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ～WANPAKU MATSURI～』
11/29（土）沖縄・宜野湾トロピカルビーチ
11/30（日）沖縄・宜野湾トロピカルビーチ
