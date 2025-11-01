YOASOBI、お祭り企画『WANPAKU MATSURI』を沖縄で開催！初ホールツアーファイナル公演のパブリックビューイングも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが11月29・30日に沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟で開催する、YOASOBI初のホールツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』ファイナル公演の模様が、会場そばの宜野湾トロピカルビーチにてパブリックビューイングされる。

■チケットを持っていない人も参加可能

パブリックビューイングは、チケットを持っていない人も参加可能な特別企画『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ～WANPAKU MATSURI～』の一環として実施され、ホール公演の模様を無料で楽しむことができる。

『WANPAKU MATSURI』は、“チケットを持っていない方も一緒に楽しんでほしい”というメンバーの思いから実現したお祭り企画。ツアーファイナルを迎える沖縄の地で、YOASOBIの音楽を通じて誰もが楽しめる空間を届ける。

その他、『WANPAKU MATSURI』の詳細は、後日発表される。

■イベント情報

『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ～WANPAKU MATSURI～』

11/29（土）沖縄・宜野湾トロピカルビーチ

11/30（日）沖縄・宜野湾トロピカルビーチ

