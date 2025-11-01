Photo: はらいさん

毎日使っているイヤホンやヘッドホン、PC。大事に使っていても、よ〜く見たら汚れが溜まっちゃっていませんか？

特にAirPodsやそのケースは汚れが溜まりやすいし、メイクや日焼け止めをする方は特にヘッドホンのクッションなども汚れがち。今回はApple製品のお掃除方法を紹介します！

3COINSのクリーナーペンでイヤホンの汚れスッキリ

Photo: はらいさん

ウェアラブルなデバイスだからこそ、AirPodsは清潔に使いたいもの。

イヤホンの掃除におすすめなのが、3COINS（スリーコインズ）のクリーニングペンです。ペンの端には金属スティックとブラシ、植毛スポンジが付いており、掃除の用途に合わせて使えるのが特徴。

サイズもコンパクトで、リップクリームより少し細長い程度の大きさです。重さは10gと軽量なのもうれしいポイント。

ブラシヘッドはイヤホンのメッシュ部分の掃除などに役立ちます。

Photo: はらいさん

絶妙な太さのある植毛スポンジは、AirPodsケースのクリーニングで活躍しました。ティッシュや綿棒では限界のある拭き取り掃除もこれ1本で解決できるのが素晴らしい。

金属スティックに関しては、イヤホン掃除では使いませんでしたが、何かを引っ掛けたり機械の小さなリセットボタンを押すのに役立ちそうな仕上がりです。

なお、本格的なAirPodsの掃除については、公式が紹介する方法もあるので、こちらも参考にしてクリーニングを行なってみるのもいいかも。

330円で購入できる点も優秀なクリーニングペン。これがあれば、より清潔にAirPodsを使うことができそうです。

AirPods MAXのイヤークッションのお手入れ

Photo: mio

AirPods MAXをつけていると、もみあげまでイヤークッションが密着することも。これが密閉性にもつながっているわけですが、汗や日焼け止めが生地に移ってしまうのが気になるところです。

こうした部分をケアするためにも、Apple サポートに掲載された｢AirPods Max のお手入れ方法｣についてご紹介します。

AirPods MAXのイヤークッションは取って掃除することも可能とのことですが、どのパーツも水に浸けることはNG。お手入れのステップは大きく分けて7つです。

1. 清潔な容器に、小さじ1杯（5ml）の液体洗濯洗剤と、1と1/4カップ（250ml）の水を混ぜ合わせます。 2. イヤーカップからクッションを取り外します。 3. ヘッドバンドのお手入れの際は、AirPods Max を上下逆さまに持ち、ヘッドバンドの接続部に液体が流れ込まないようにしてください。 （Apple｢AirPods Max のお手入れ方法｣より）

端的に言うと、液体洗濯洗剤を溶いた水を含ませた布で、イヤークッション部分を拭くということ。

4. 先程の水に溶いた洗剤に糸くずの出ない布を軽く浸し、軽く絞ってから、その布でクッションとヘッドバンドをそれぞれ1分ほど優しく水拭きします。 5. 別の布を流水で軽く湿らせて、クッションとヘッドバンドを拭きます。 6. 糸くずの出ない柔らかくて乾いた布でクッションとヘッドバンドを拭いて乾かします。余分な湿気はすべて拭き取ってください。 7. AirPods Max を寝かせて置き、丸一日乾かします。しっかりと乾いてからクッションを取り付け、再びご利用ください。 （Apple｢AirPods Max のお手入れ方法｣より）

あとは、別の濡らした布で優しく水気を拭きとってから1日よく乾かせばOK。

Photo: mio

このお手入れをおこなった元記事の筆者によると、いわゆるマニュアル通りなお手入れ方法でも、しっかりとキレイになったと感じることができたようです。

お手入れする時は、くれぐれも開口部から液体が浸入しないように要注意。AirPods Maxは防水でも耐水でもないので気をつけましょう。

PC周辺の掃除をラクにする電動エアダスター

Photo: かみやまたくみ

なにかとホコリの溜まりやすい周り。ディスプレイ・キーボード・充電器といろんなものがあって入り組んでるから、掃除も大変です。

そんなときに重宝するのが、サンワダイレクトの電動エアダスター。コンセントで電源をとるタイプとなっており、ダイソンの強力ドライヤーよりも強い風を起こしてくれます。

細いノズルから強い風が出るので、ザッ〜と風を当てるだけでもモノとモノの間、モノと机の間に溜まったホコリが吹き飛びます。凹凸が多いアイテムが固まるPCデスクとの相性は抜群です。

おすすめのアプローチは「全体を一通り吹いてホコリを床に落とす→掃除機で一網打尽」というやり方。ホコリを飛ばしておくだけで、拭き掃除もラクになります。

この際に意識しているのは｢ガジェット類の電気が流れる部分に風を直接当てないようにする｣ということ。端子部や排気口に当てて、内部が傷つき故障、といったことは避けたいので、元記事の筆者は、極力｢広い面｣の部分に当てるように気をつけていました。

電動なので、ガスも使わず、ボンベなどのゴミが出ない点もうれしい。PC周辺のお手入れを効率化したい人にはぜひとも使ってほしいアイテムです。

