【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪3 ― 2東京グレートベアーズ大阪（11月1日・男子第2節）

【映像】香取慎吾が「小さく見える」衝撃光景

今季のホーム開幕戦に臨んだサントリーサンバーズ大阪と東京グレートベアーズ大阪の一戦において、始球式に俳優でタレントの香取慎吾が登場。見事なサーブでアリーナを沸かせた香取だったが、直後に繰り広げられた衝撃の光景に「貴重すぎてラブ」「レアでした」などファンから驚きと興奮の反響が寄せられる一幕があった。

大同生命SVリーグ男子の第2節で、サントリーサンバーズ大阪は東京グレートベアーズと対戦。ホーム開幕戦では、試合前からファンが熱狂する一幕が見られた。

背中に「SHINGO」と背番号「405」が刻まれたサントリーサンバーズ大阪のユニフォーム姿で香取がコートに現れると、アリーナのファンによる盛大な拍手で迎えられた。

始球式が始まると、香取は頭上にボールを上げるオーバーハンドで相手コートへサーブを打ち込んで見せた。このボールは、ネットを越えたところで沈み込むように落ち、レシーブに飛び込んだ東京GBの大竹壱青の腕に触れることなく、なんと頭に直撃。珍しい“ヘディングレシーブ”にアリーナはどよめいた。

その後、香取はキャプテンの郄橋藍らサントリーの選手とハイタッチを交わしたが、その際、身長182センチの長身である香取が“まるで子ども”のように見える衝撃光景が繰り広げられた。

それもそのはず、この輪に加わった最も背の高い選手は主力選手のオポジットであるドミトリー・ムセルスキーで、ムセルスキーの身長はなんと218センチ。

まさかの光景に「慎吾が選手たちの中に入ると小さく見えるのね〜レアでした」「慎吾くんが大きい人に囲まれてるの貴重過ぎてラブ」「慎吾、大きいはずなのに選手とのハイタッチして囲まれてると小さく見える」など驚きと興奮の反響が相次いだ。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）