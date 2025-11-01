◇プロ野球・巨人 秋季キャンプ（11月1日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）

全体練習後に、吉川大幾コーチとスローイングの練習を行っていた巨人のルーキー石塚裕惺選手。高さ2メートルほどのところにゴムを張って、その上からボールを投げるという練習でしたが、横から投げるのではなく、縦軸で投げる意識をつけるものです。

「上から投げられた方が、（左右に）送球のブレも少なくなるし、強い球も投げられる。（坂本）勇人さんにもそれを言われていて、できていなかったんですけど、いい機会なので、この冬にしっかり取り組みたいなと思います」

坂本選手からは、体の縦軸を意識して投げられるようになったのは元ヤクルトの宮本慎也さんと一緒にキャンプをしてから数年かかった、と言われたそうで、「根気強くやっていけたら」と石塚選手は口にしました。

「個人的にはヒジが下がっている方が投げやすいんですけど、強いボールがいかないし、回転もかかるので、遠い距離になるとたれる。（岡本）和真さんとか（小林）誠司さんともキャッチボールしたら、品のいいボールを投げてくるので、それを目指してやっていきたいです」