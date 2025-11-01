◇サッカーJリーグYBCルヴァンカップ決勝 広島 3-1 柏(1日、国立競技場)

JリーグYBCルヴァンカップ決勝はサンフレッチェ広島が柏レイソルを下し、3年ぶり2度目の優勝を果たしました。

優勝した2022年以来4度目の決勝に臨んだ広島は、前半25分に敵陣でのロングスローから荒木隼人選手がヘディングで決めて先制。日本代表でも9月のアメリカ戦に先発出場したDFがチームに勢いをもたらすと、その後も広島が得点を重ねて前半だけで3ゴールを決め柏に勝利しました。

試合後、MVPに選ばれた荒木選手は「YAVAYだろ！」と、交流のある格闘家・梅野源治選手の言葉を用いてファンへ喜びを届けます。自身の得点シーンには「中野(就斗選手)からいいロングスローが飛んできたので、“ちょん”って触るだけで良かったです。中野ありがとう！」とチームメートへ感謝を伝えました。

試合後の取材では「1本目と2本目のスローインの時に『これはいいボールが入ってくればいける』と自信があったので、本当に良いボールが来て、決められて良かった」と得点を改めて振り返った荒木選手。

柏の反撃を1点のみに封じた守備については「前半のほとんどの時間はチームとしていい守備ができた。自分自身もそうですがチームのいい守備があっての後ろ(DF)もあると思うので、みんなに感謝したい」と、チームの連動したディフェンスに手応えを感じていました。

MVPで獲得した賞金には「自分のためには使わないです」と即答した荒木選手。「みんなで取ったMVPだと思うので、みんなに還元したい。何にしたかを後日言うか言わないかは内緒にします」と笑顔を見せました。