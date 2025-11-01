ÁÇº¬µ±¤¬Éüµ¢ÀïV¡¢½ÀÆ»¹ÖÆ»´ÛÇÕ¡¡ºòÇ¯À¤³¦½÷²¦¤ÎÉÚÅÄ¼ã½Õ²¼¤¹
¡¡½ÀÆ»¤Î¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Âè1Æü¤Ï1Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½÷»Ò7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢78¥¥íÄ¶µé¤Ï2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎÁÇº¬µ±¤¬½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÇºòÇ¯À¤³¦½÷²¦¤ÎÉÚÅÄ¼ã½Õ¤ò»ØÆ³3¤ÎÈ¿Â§¾¡¤Á¤Ç²¼¤·¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉüµ¢Àï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡57¥¥íµé¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î½®µ×ÊÝÍÚ¹á¤Ï3²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£Âç¿¹¼ëè½¤¬½é¤á¤ÆÀ©¤·¡¢78¥¥íµé¤ÏÇßÌÚ¿¿Èþ¤¬2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡63¥¥íµé¤Î»³¸ý°ªÎÉÍü¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡£48¥¥íµé¤Î¸¶ÅÄ¿ð´õ¡¢52¥¥íµé¤ÎÄÚº¬ºÚ¡¹»Ò¡¢70¥¥íµé¤ÎÃÓ³¨ÍüºÚ¤Ï½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤Ë12·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀïÂåÉ½¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£