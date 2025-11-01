¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡È¾×·â²¾Áõ¡É ¥Ï¥í¥¦¥£¥óÄ¾Á°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¹¬»ÒÉ÷¡É¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡×
¡¡È¿¹ü¤Î¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤É¤³¤Ø¡©¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¥ã¥éÊø²õ¤¬Ãø¤·¤¤ÂçÊª¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸²èÁü¤¬Î®½Ð¡£½÷Äë¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¬¥¦¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¾×·â¤Î¡È¾®ÎÓ¹¬»Ò²½¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ¿¹ü¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¾×·â¤Î¡È¾®ÎÓ¹¬»ÒÉ÷¡É¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¤¬¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó³¦·¨¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢CM¥Ñ¥ó¥¯¤¬¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÀÖ¤¤¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¡£ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡È¾®ÎÓ¹¬»Ò¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÈÈþÀî·û°ì¡ÉÏ©Àþ¤È¤¤¤¨¤ë²ÚÈþ¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¥¯Áü¤«¤é¤Ï¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÊÑËÆ¤Ö¤ê¤À¡£¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ÖSmackDown¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¡È¥¬¥¦¥ó¤Î¼ç¡É¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÇú¾Ð¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡CM¥Ñ¥ó¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö²¶¤¬À¤³¦°ì¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡È¥Ù¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡É¥¥ã¥é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹Ï©Àþ¤Ç¡Èµ¤¤µ¤¯¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹ÔÃæ¡£ºÊ¤ÎAJ¡¦¥ê¡¼¤Î¥ê¥ó¥°Éüµ¢»þ¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ°¦ºÊ²È¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¼«»£¤ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢³Æ¡¹¤Î¿ä¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼»ÅÊ¤ÎÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖËÜµ¤¤Ç´¨¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆâ¤Ê¤ë¥Ç¥£¡¼¥Ð¤òÊúÍÊ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤ï¡×¡Öº£¤äCM¥Õ¥ì¥¢¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¤¤¤¸¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡È¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¡É¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¤Ê¤é°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤½¤¦¤Ê°áÁõ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤Î¥»¥¹²½¡×¤ä¡Ö¥»¥¹¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿Çú¾Ð¥³¥á¥ó¥È¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó²½¡É¤ÇÈ¿¹ü¿´¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¤ÎCM¥Ñ¥ó¥¯¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤ÎÅÅ·âÉüµ¢°Ê¹ß¤Ï¡¢¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤ä¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¤È¤Î·ã¤·¤¤¹³Áè¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹´ó¤ê¤ÎÏ©Àþ¤ÇÀ®¸ù¡£·¿ÇË¤ê¤Ê»ÑÀª¤Ï·òºß¤À¡£
