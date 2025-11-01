2013年から3シーズン、体当たりの英語で人気だった川崎宗則

10月31日（日本時間11月1日）に米大リーグのワールドシリーズ第6戦が行われたカナダ・トロントで、ブルージェイズにかつて在籍した川崎宗則内野手の“名言”をつづったボードを掲げるファンが登場し、話題となっている。試合は3-1でドジャースが制し、1日（同2日）には最終第7戦が行われる。

川崎は2013年から3年間ブルージェイズに在籍。片言の英語で積極的にコミュニケーションをとる姿勢は地元メディアに注目され、多くの名言を生んだ。そのうちの一つが「猿はけいれんしないから」というもの。なぜバナナを食べるのかという質問に対し、川崎が英語で発した答えだ。

この日のスタンドには「MONKEY NEVER CRAMP-KAWASAKI」と、この言葉をボードにしたファンが登場。MLBが公式Xに「第6戦で、ディープカットが持ち出された」として紹介すると、海外のファンから様々なコメントが集まった。

「個人的に、スポーツ史上最高のインタビューだ!!」

「象徴的な動画」

「この男はかげがえのない存在だ」

「私たちはムネリンが大好き」

「なんという伝説だ」

「ここで何が起きているんだ」

「これは真実だ」

「彼が恋しい」

「最高すぎる（笑）」

「カワサキは最高ね！」

トロントの人気者だった川崎はブルージェイズを退団後、カブス、ソフトバンク、台湾・味全と渡り歩き、44歳の今季もBCリーグの栃木で選手としてプレーした。



（THE ANSWER編集部）