WBC世界バンタム級王座決定戦

ボクシングの大橋ジムは1日、WBC世界バンタム級2位・井上拓真（大橋）がスパーリングを行ったことを報告した。井上は24日に東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで、同級1位・那須川天心（帝拳）と同級王座決定戦を行う。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は29歳の井上が20勝（5KO）2敗、27歳の那須川が7勝（2KO）。

井上はアマチュアボクシング9冠・堤麗斗（志成）、韓亮昊（六島）のほか、同門のホープである日本ユースバンタム級王者・坂井優太（大橋）と対峙した。また、世界スーパーバンタム級4団体統一王者で兄の井上尚弥（大橋）ともリング上で対面。那須川対策のために左で構えた尚弥とも調整を行った。

陣営の大橋秀行会長は「これ以上いないスパーリングパートナーと連日スパーリングを行っています。残り3週間と少しですが万全の出来です」と報告した。

井上は23年4月にWBA世界同級王座を獲得。翌24年にジェルウィン・アンカハス（フィリピン）に9回KO勝ち、石田匠（井岡）に判定勝ちを収め、2度の防衛に成功した。しかし、同10月に現WBA休養王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れ、王座陥落。引退をするか悩んだ末に現役続行を選んだ。



（THE ANSWER編集部）