開会のあいさつをする横浜商ＯＢの三浦さん＝横浜市西区

還暦をきっかけに、同期の結束を強めようと１９６５（昭和４０）年度生まれの神奈川県内の元高校球児らでつくる「神奈川４０年会」が発足した。１日、横浜市西区のホテルに横浜商（Ｙ校）や横浜、法政二など計５校４０人のＯＢが集い、親睦を深めた。

日大藤沢出身で、中日で通算２１９勝を挙げて名球会入りした山本昌さんが同期の代。高校３年時の夏にはＹ校が神奈川大会を制し、甲子園でも準優勝した。かつては切磋琢磨（せっさたくま）したライバル同士も、今は共に語り合う仲間。当時のＹ校のエースで元中日の三浦将明さんは「この日を新たなスタートとして、また皆さんと一歩ずつ歩んでいきたい」などとあいさつした。

自己紹介を兼ねて、一人一人がマイクを持って、思い出話に花を咲かせる時間も設けられた。横浜の副主将を務めた溝垣佳一さんは「高校野球に打ち込んだ時間を共有した絆がある。その絆を大切にしていきたい」と語った。

幹事を務めたＹ校ＯＢの高井直継さんは今後の活動について、「毎年集まりたい。今後は人数を増やして、ゴルフのコンペなどもやりたい」と思い描いていた。