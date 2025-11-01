¡Ö10¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¤Ç¡×¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ª¤«¤æÆÈÎ©¸å½é¡Ö½ÂÃ«¤Î¥ª¥«¥æ¡×³«ºÅ
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ª¤«¤æ¡Ê34¡Ë¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦SHIBUYA PLEASURE PLEASURE¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯¡¡½ÂÃ«¤Î¥ª¥«¥æ2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥®¥ã¥ë¤ËÆ´¤ì¤ÆËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¡£²Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Êì¤ÎµÞÀÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ª¤«¤æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÂÃ«¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤ÃÏ¡£¡Ö½ÂÃ«¤Î¥ª¥«¥æ¡×¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÈÎ©¸å½é¡£¡ÖÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ²ñ¾ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê»öÌ³½ê¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¡£1¤Ä¤Î²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊ¬¡¢¤È¤³¤È¤ó´ë²è¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÎ®¤·»þÂå¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¡È¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Ö¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¡×¡¢Æ£·½»Ò¡Ö·½»Ò¤ÎÌ´¤ÏÌë¤Ò¤é¤¯¡×¤Ê¤É6¶Ê¤ò¡¢¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤Ê°áÁõ¤ÇÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼«¿È¤â¡ÖºÇ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦üâ¶¶¿¿Íü»Ò¤â2¶Ê¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡ÈÊ¿À®¤Î½÷¥®¥¿¡¼Î®¤·¡É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¸¥â¥ó¥¸¥È¥¦¡×¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î1Êâ¤âÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï±é²Î²ÎÍØ¶Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç¤âË®³Ú¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤ÎÊý¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÊÑ²½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥â¥ó¥¸¥È¥¦¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÎÞ¤Ï¥à¥À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¥à¥À¤Ê¤³¤È¤Ï²¿1¤Ä¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖºòÆü¤Ïº£Æü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈ¾Ç¯»öÌ³½ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤òÂçÂº·É¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÂçÊÑ¤ÊÊ¬¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ß¤»¤¿¡£
ÁÛÄê³°¤Îº®»¨¤«¤é³«±é¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤Ò¤È¤êÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤é¤º¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö2029Ç¯¤¬10¼þÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡ÊLINE CUBE SHIBUYA¡Ë¤Ç¡È½ÂÃ«¤Î¥ª¥«¥æ¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ïüâ¶¶¿¿Íü»Òwith Henry Band¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¡¢Ìî¡¹ÅÄËü¾È¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤·¤¿¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¼Â»Ü¡£¡Ö¥¸¥â¥ó¥¸¥È¥¦¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡È½ÂÃ«3Éôºî¡É¡Ö¥·¥Ö¥è¥ë¡×¡Ö½ÂÃ«¤Î¥Þ¥ê¥¢¡×¡Ö½ÂÃ«¤Ü¤Ã¤Á¤Î²ÎÍØ¶Ê¡×¤Ê¤ÉÁ´19¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£