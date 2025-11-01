¡Úµð¿Í¡Û19ºÐ¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°»²²Ã¤Ë¡Ö±Ñ²ñÏÃ¤Ï£³Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£±Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£±£³Æü³«Ëë¡Ë¤Ø¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë¸þ¤±¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÁ°Æü£±£°·î£³£±Æü¡¢ÀÐÄÍ¤ò´Þ¤á¤ë£´Áª¼ê¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡££µÆü¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢£±£²·î£²£±Æü¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï¤ª¤è¤½£±¤«·î°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤ÖÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÁ°¤Ë¡Ö¡ØÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¤â¡ÊÀ®Ä¹¤Î¾ì¤ò¡ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡Ö°ì±þ¡¢±Ñ²ñÏÃ¤Ï£³Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë±Ñ¸ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡ÖÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë£±¤«·î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£