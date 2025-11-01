「熟成」により旨みを引き出され、味に厚みを感じさせる「ザ・ベゼルズ」。フードアナリスト・中山秀明さんが、おなじくサントリーの定番ノンアル「オールフリー」と飲み比べ、その味わいについて紹介します。

ザ・ベゼルズ

アルコール成分：0.00%

原材料：麦芽（外国製造）、ホップ、スピリッツエキス（ノンアルコール）、食塩／炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、苦味料

ビールの貯酒工程に着想を得た「熟成」により旨みを引き出すとともに、スピリッツ原酒を脱アルコールした「スピリッツエキス」をブレンドすることで、口に含んだときの香り高さ、複層的でじんわり続く余韻を実現。アルコール0.00％でありながら、ビールで感じられるような飲みごたえを楽しめる。

定番「オールフリー」と飲み比べ

「ひとことで、味に厚みを感じるノンアルコールビールテイストです。ビールのもととなる、麦汁の甘香ばしいコクがあって、香りはほのかにフルーティー。クッと押し寄せるうまみと、スッと切れるのどごしもいいですね。

一方の『オールフリー』は比較的にやさしい味わいで、ニュートラル。ただ、すっきりさっぱりとした清涼感は『ザ・ベゼルズ』よりあって、日中や暑い日にキンキンに冷やして、ゴクゴク飲むなら『オールフリー』かな、という気がします。

『ザ・ベゼルズ』は日本の洋酒業界をけん引してきたサントリーの底力を感じますね。同社は今秋、業務用のノンアルエキス『ゼロッパ』を発売していて、これまたファンキーなおいしさなのですが、サントリーのノンアル商品には引き続き注目です！」（中山氏）

青：ザ・ベゼルズ

黄：オールフリー

■ザ・ベゼルズ

キレ：3 コク：1.5 苦み：0.5 甘み：2 香り：1



■オールフリー

キレ：2.5 コク：1 苦み：1 甘み：1.5 香り：1

The BEZERS（ザ・ベゼルズ）350ml 24本 【ビールのような満足感】 [サントリー ノンアルコール ビール] The BEZERS（ザ・ベゼルズ） \3,473 （2025/10/29 15:55時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

The post 「熟成」ノンアルって何だ!? 「ザ・ベゼルズ」は「オールフリー」とココが違う！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.