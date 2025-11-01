IS:SUE、最新ビジュアル公開 闇の中で光放つ存在表現【PHASE】
【モデルプレス＝2025/11/01】4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）の4thシングル「PHASE」（1月14日発売／読み：フェーズ）から、最新ビジュアルが公開された。
【写真】日プ女子出身グループ、最新ビジュアル
NEWシングル「PHASE」は、「不完全さを受け入れて、ついに真の自分にたどり着く」というキャッチコピーのもと、“異種”なNEW HEROの誕生から一貫して、ありのままの姿、“自分が自分らしくあること” を提示し続けてきたIS:SUEにとって第1幕の旅の完成であるとともに、次のクライマックスへの新しい旅の始まりとなる作品。今作では「月」をモチーフに、不完全な本当の自分を見つけるための時間を表現しており、リード曲「Phase」、先行曲「Super Luna」を含む新曲4曲がリリースされる。
公開された新ビジュアルでは、月をバックに高級感のある白の衣装を身に纏ったIS:SUEの姿が。コンセプトである月の元、闇の中で光を放つ存在のように表現されている。
また、本日11月1日は、IS:SUEデビュー500日記念日となっており、IS:SUEの公式SNSからは、デビュー500日を記念したコメント動画／写真が投稿された。
また、先日全公演チケット即完のプレミア公演となった全国6都市にて開催されるIS:SUE初の全国ツアー「2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING」の機材席開放によるチケット追加販売が決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日プ女子出身グループ、最新ビジュアル
◆IS:SUE、最新ビジュアル公開
NEWシングル「PHASE」は、「不完全さを受け入れて、ついに真の自分にたどり着く」というキャッチコピーのもと、“異種”なNEW HEROの誕生から一貫して、ありのままの姿、“自分が自分らしくあること” を提示し続けてきたIS:SUEにとって第1幕の旅の完成であるとともに、次のクライマックスへの新しい旅の始まりとなる作品。今作では「月」をモチーフに、不完全な本当の自分を見つけるための時間を表現しており、リード曲「Phase」、先行曲「Super Luna」を含む新曲4曲がリリースされる。
◆IS:SUE、デビュー500日記念動画・写真公開
また、本日11月1日は、IS:SUEデビュー500日記念日となっており、IS:SUEの公式SNSからは、デビュー500日を記念したコメント動画／写真が投稿された。
また、先日全公演チケット即完のプレミア公演となった全国6都市にて開催されるIS:SUE初の全国ツアー「2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING」の機材席開放によるチケット追加販売が決定した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】