恒松祐里、ショーパン姿で脚線美披露「脚長すぎてびっくり」「ポーズが可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】女優の恒松祐里が11月1日、自身のInstagramを更新。川岸でのショートパンツ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「抜群のスタイル」美脚際立つショーパン姿
恒松は「ドラマ24『＃ひと夏の共犯者』第5観てくださった皆様ありがとうございました！」とコメントし、川岸で元気いっぱいに遊ぶ写真を公開。白のTシャツと、デニムの切りっぱなしショートパンツ、グレーのサンダル姿で、引き締まった脚線美を披露している。また、出演中のテレビ東京系ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分〜）の内容にも触れ「夏らしいことが沢山詰まっていた回で見ていて楽しかったな」と綴った。
この投稿には「脚長すぎてびっくりした」「爽やかでまぶしい笑顔」「ポーズが可愛すぎる」「ドラマの続きがめっちゃ気になる」「ショーパン似合う」「抜群のスタイル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
