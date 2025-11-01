辻ちゃん長女・希空（のあ）、手作り“ミイラケーキ”披露に反響「怖可愛い」「発想が天才すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が10月31日、自身のお菓子作り用Instagramを更新。ハロウィンケーキを披露し、話題となっている。
【写真】17歳辻ちゃん長女「器用すぎる」“怖可愛い”手作りゾンビケーキ
希空は「Happy Halloween YouTubeお楽しみに」とコメントし、「＃お菓子作り」のハッシュタグをつけたケーキを公開。白いクリームで包帯を表現したミイラ風ケーキは、チョコレートの目や蜘蛛の巣モチーフでハロウィンらしい演出を施している。ケーキの側面には口を再現し、ナッツで作った歯と赤いソースの血で飾っている。
この投稿には「発想が天才すぎる」「怖可愛いケーキに釘付け」「細部までこだわっててすごい」「この世界観、ほんと好き」「お菓子作りのセンス抜群」「器用すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
