CANDY TUNE小川奈々子＆立花琴未、ランウェイでの“見つめ合い”話題「尊い」「かわいすぎ」【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の小川奈々子と立花琴未が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演。ステージでのやり取りが話題を呼んでいる。
【写真】CANDY TUNE小川奈々子＆立花琴未、ネットで話題のやり取り
CANDY TUNEからはこの日、メンバーの小川奈々子と立花琴未が「merry jenny（メリージェニー）」のステージに出演。ガーリーなスタイリングでソロランウェイを披露した後、ステージのフィナーレではペアで先頭を歩き、再びステージに登場した。ファンからの歓声に応えながらウォーキングをすると、ランウェイトップでは2人で顔を見合わせ、キュートに決めポーズ。息ぴったりのやり取りで会場を和ませた。
フィナーレでのペアランウェイに、ネット上では「ソロランウェイで終わりだと思ったら…！嬉しすぎる」「ペアランウェイが見れるなんて最高」など反響が続々。また、ポーズを決める前に見つめ合う姿にも注目が集まり「見つめ合ってるのかわいすぎ」「尊いやり取り」といった声も寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】CANDY TUNE小川奈々子＆立花琴未、ネットで話題のやり取り
◆小川奈々子＆立花琴未、ステージ上で見つめ合う
CANDY TUNEからはこの日、メンバーの小川奈々子と立花琴未が「merry jenny（メリージェニー）」のステージに出演。ガーリーなスタイリングでソロランウェイを披露した後、ステージのフィナーレではペアで先頭を歩き、再びステージに登場した。ファンからの歓声に応えながらウォーキングをすると、ランウェイトップでは2人で顔を見合わせ、キュートに決めポーズ。息ぴったりのやり取りで会場を和ませた。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】