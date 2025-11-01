保護した子猫を家族として迎え入れたところ、先住猫が赤ちゃん返りをしてしまったのだとか。まるで人間の赤ちゃんのように抱っこされる姿は、14.5万回以上も再生され、「気持ちわかる、よけい可愛がって（笑）」「猫ちゃんも赤ちゃん返りするんだかわいい」とのコメントが集まっています。

赤ちゃんのように抱っこされる猫

TikTokアカウント「《あの猫》あの日拾った猫の名前を僕たちはまだ知らない」さまに登場したのは、保護猫のぼおくん。一匹で暮らしていたぼおくんは、新入りの子猫が家族になったとき、赤ちゃん返りしてしまったことがあるのだとか。

飼い主さんに抱っこされて、甘えたい気分が爆発してしまったのでしょうか。大きな目で甘えるように飼い主さんを見つめる姿は、まるで人間の子どものようだったとのことです。

新入りたちの面倒を見るお兄ちゃん

ぼおくんは、普段は新入りの保護子猫たちの面倒をよく見てあげているよう。子猫がしっぽにじゃれついてきても、怒ったりせずに、しれっとしていたのだとか。飼い主さんいわく、気づいていないだけとのことですが、それでも優しいですね。

時には、子猫がじゃれついてきて、もみくちゃになっていることもあるのだそう。ぼおくんは悟りを開いたかのような表情で、大人しくされるがままになっていたとのこと。

可愛い兄弟たちの成長を見守る

新入り猫のハマチくんにキュートアグレッションを起こしてしまった、姉猫のぶうちゃん。子猫たちのやんちゃさに翻弄されながらも、優しく成長を見守っているそう。弟たちのことが大好きで、丁寧に毛づくろいをしてあげたり、とても可愛がっているとのことです。

仲良く楽しそうにおもちゃで遊ぶ猫たち。毎日良いお兄ちゃんをしているぼおくんも、時々は赤ちゃん返りをして、飼い主さんたちにたっぷり甘えてくださいね。

赤ちゃん返りをしているぼおくんの姿は、TikTokで14.5万回以上も再生され、「かまってほしいのよ、お兄ちゃんだってお姉ちゃんだって」「私赤ちゃんですけど？」ってお顔」「先住ファースト 「可愛いの名前は自分が呼ばれているのにアレ？」ってなるよね^_^」「元々可愛い生き物なのに、更に自ら可愛くなりに行くの訳わからん」「バブいお顔しちゃって」「かわいいねぇ、ずーっと赤ちゃんでいいよ」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「《あの猫》あの日拾った猫の名前を僕たちはまだ知らない」さまには、保護された3匹の猫たちが家族になっていく姿がたくさん投稿されています。

