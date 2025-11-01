「派手すぎ？」→ そんなことない！【niko and ...】40・50代が着映える♡「赤ニット」

エネルギッシュで華やかな印象を与える「赤」は、今シーズンのトレンドカラーとしても注目。インパクトがある色なので「派手すぎる？」と、コーデに取り入れるのを躊躇しているミドル世代におすすめしたいのは、【niko and ...（ニコアンド）】の「赤ニット」。程よいフィット感で上品見え。レイヤードも楽しめる赤ニットは、秋冬コーデの即戦力になるかも。スタッフさんによる着回し術もぜひ参考にして。

上品に着映える！ ミドル世代に似合う赤ニット

【niko and ...】「ダブルフリルカフリブニットプルオーバー」〈レッド〉\4,000（税込）

スッキリとしたシルエットで、きちんと感を演出。レーヨンをブレンドしたなめらかな質感で、上品に着こなせそうなリブニットトップス。袖のさりげないダブルフリルが可愛いポイントに。色鮮やかな赤ニットトップスを投入すれば、シンプルなワンツーコーデも一気に垢抜けた雰囲気に仕上がりそうです。

初心者もトライしやすいレイヤードコーデ

華やかすぎて、取り入れるのが難しい……。そんなミドル世代は、スタッフさんのようにスウェットを重ねたチラ見せスタイルがおすすめ。首元と袖口から見える赤ニットがコーデのアクセントになり、グッと垢抜けた印象に。スウェットのロゴとカラーリンクすることで、統一感のあるコーデを楽しめそうです。

大人っぽくクールなバイカラーコーデ

どんな色もシックなムードへ導けそうな黒やチャコールグレーを合わせることで、赤の派手さを軽減。スタッフさんのようにワイドシルエットのパンツでマニッシュに決めれば、大人に似合うクールな着こなしに。さりげないレオパード柄が可愛いチュールキャミを重ねることで、おしゃれ度がさらにアップしています。

ワントーンコーデの差し色にもぴったり！

単調になりがちなワントーンコーデ。赤ニットを差し色に、レオパ柄のバッグでエッジをきかせれば、メリハリ感がアップ。スタッフさんが「リラックス感のある組み合わせが可愛い」とコメントしているように、頑張りすぎないのにおしゃれ見えするコーデを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i