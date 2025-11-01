367万回以上表示され、猫好き界隈で話題になっている投稿を発見しました！13万以上の「いいね」を獲得している投稿はたくさんリポストされ「？マーク浮かんでて可愛すぎる」「なんじゃこりゃ？って思ってそうな顔」などのコメントが集まっています。

【写真：『ペットカメラに気付いた猫』→不思議そうに見つめて…可愛すぎる『表情』】

ペットカメラを発見！

X（旧Twitter）アカウント「LON」に投稿されたのは、キジトラ猫の「ロンくん」がおうちのペットカメラを見つけたときの様子。飼い主さんが留守にしている間に、ペットカメラがその瞬間をばっちりとらえていたのだそうです。

ペットカメラの映像を確認すると、そこに映っていたのは画面いっぱいのロンくんのお顔。どうやらロンくんはペットカメラの存在に気づき、「なんだこれは…？」と不思議に思って近づいてみたようです。

気になって仕方がないロンくん

初めて見た謎の物体が気になるのか、ロンくんはしばらくペットカメラの正面から離れなかったそう。カメラから少し距離をとりつつ、首を伸ばして探っていたといいます。初めて見るものなら、安全なものなのか気になるのも無理はありません。

至近距離から見つめたり、少し距離をとってから眺めてみたり…。それでもうんともすんとも言わないペットカメラの正体がわからず、ロンくんは「うーん？」と首を傾げて考え込んでしまったそうです。

結局わかりませんでした

「うーん…」と首を傾げて考え続けた様子のロンくん。もともと目の形が少しシャープなため、首を傾げると「困り顔」に見えるのだそう。そのため、ペットカメラが何なのかわからず困り果てているように見えたようですね。

困り顔が可愛いロンくんは、何かと首を傾げがちなのだとか。飼い主さんがヘアゴムを見せると、やはり「うーん…？」「これは…？」というように右に左に首を傾げていたとのことです。見慣れないものを見ると「困っちゃう」ところがなんともいえず可愛らしいです！

ペットカメラに残されたロンくんの困り顔には、「首かしげタマラン」「困り顔＋首傾げは破壊力が高い」と、その可愛さにときめいた視聴者が続出しているようです。

Xアカウント「LON」には、ロンくんがかぶりものを身に着けているキュートな姿も投稿されていますよ。絶妙な表情に注目です！

写真・動画提供：Xアカウント「LON」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。