『トリック・オア・トリート！』お菓子じゃなくてイタズラを希望してみた←ハッピーハロウィン

10月31日はハロウィンでした。日本でもすっかりお馴染みとなってきているイベントですね。仮装した子どもたちが家にやってきて、合言葉のように言います。

「トリック・オア・トリート！」

これは「お菓子をくれなきゃイタズラしちゃうぞ！」という意味で、お化けたちが「イタズラ or お菓子、どっちにする？」と聞いてくるのです。

前から思っていたのですが、お菓子じゃなくてイタズラを希望したらキッズお化けたちはどんなイタズラを仕掛けてくるのか？ それが知りたいなと思て、今年のハロウィンで試してみました。

「来た！ 来た！」



家のピンポンが鳴り、出ていくと、思い思いの仮装をしたキッズお化けたちが口々に「トリック・オア・トリート！」と言います。なので、私も「トリック、トリック」と言い返しました。

すると、キッズお化けたちはキョトンとした顔をしたあと、語気を強めながらさらに、「トリック・オア・トリート！ トリック・オア・トリート！」と叫ぶように言います。



私も語気を強めて「トリック、トリック！ トリック！」と言い返しましたら、キッズお化けたちのなかの1人の少年が代表するように発した「普通やったらお菓子くれるやろ！」という言葉とともに、あきらめて次の家に向かいそうに。

なので、「ごめんごめん！ どんなイタズラをしてくれるのか見たかってん」と言いながら、用意していたお菓子を「ハッピーハロウィン！」と渡しました。

「普通お菓子くれるやろう〜」

そのあとも、何陣か、代わるがわる子どもたちが家に来て「トリック・オア・トリート！」と言うてきたときにも、「トリック、トリック」と言いましたが、イタズラをしてくるキッズお化けたちは1人もいませんでした。



これじゃ、「トリック・オア・トリート！」と聞いてくる意味ってある？

キッズお化けたちが家に来たら、最初から「トリート、トリート！」と言うたらいいんちゃいますん？

なんだか腑に落ちないので、ハロウィンの本場・アメリカの知り合いに「アメリカのキッズお化けたちはイタズラしないの？」と尋ねてみました。

すると返ってきたのは、「いやいや、めちゃくちゃイタズラしよんで」という言葉。



聞くと、「家の壁に落書きをしたり」「小麦粉をまき散らしたうえに生卵を投げてきたり」「ポストにマヨネーズやケチャップを入れたり」と、やりたい放題らしい。

そんな恐ろしいことをされるんやったら、さっさとお菓子を渡したほうがええやん。



「トリックこわあ！」



やっぱり、「トリート・オア・トリート！」でお願いします。ハッピーハロウィン！



※しかし、アメリカのキッズお化けたちのイタズラに対して、大人の寛容さに驚きです。ハロウィンのイベントは日本でもかなり浸透してきていますが、一方で日本の大人たちのイタズラに対する理解と心の準備がまだできていないようにも感じました。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年11月1日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）