今回紹介するのは、Instagramに投稿された、とある飼い主さんと猫ちゃんのおそろいショット。ネイルを新しくした飼い主さんが選んだのは、爽やかなシャインマスカット色。仕上がった爪は、なんと愛猫の瞳とそっくりカラーだったそうです。

我が家のにゃんにゃんと同じ色

今回、投稿に登場したのは、猫のゴンちゃん。ゴンちゃんは、元野生猫出身。2歳を超えたタイミングで縁あって飼い主さんのお宅の家猫になったそうです。野良猫だったとは思えないほど人懐っこく、初対面の人にもおでこをぶつけて挨拶してしまうとのこと。

そんな、ゴンちゃんの瞳は淡くて上品なグリーン。まるでシャインマスカットのような透明感ある緑色です。そして今回、飼い主さんが爪を短くしてシャインマスカット色にしてみたところ、ゴンちゃんの瞳の色とほぼ同じだったのだとか。まさかのおそろいカラーに飼い主さんもご満悦。爪を短く整えた優しい手元と、ゴンちゃんのきれいな緑の瞳はとても映えています。このネイルを見るたびに、ゴンちゃんの姿が思い浮かびそうですね。

愛猫の瞳とおそろいのネイルカラーはSNSで話題に！

猫のゴンちゃんの瞳と同じシャインマスカットカラーのネイルにした飼い主さん。その投稿を見た方たちからは、「かわいい。きれい」「爪短いネイルって本当に良いよね。ペットにも優しいし」「ネイルの色とっっっても可愛いです」「一緒で可愛いです！！綺麗！！！爪も猫ちゃんも猫ちゃんのお目目も！」「美しいです」などの声が多く寄せられていました。

飼い主さんのネイルとゴンちゃんの瞳は、きれいで可愛いと話題に！もしかすると、飼い主さんとゴンちゃんをキッカケに、愛猫の瞳と同じカラーにするネイルスタイルが流行する…かもしれませんね。

