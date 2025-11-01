夫が借り続けて現場保存…26年前に女性が殺害された事件 警察がアパートを現場検証 容疑者の女も立ち会いか
26年前、名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で、警察は11月1日午後現場のアパートを検証し、当時の状況を確認しています。容疑者の69歳の女も立ち会ったとみられています。
事件があった西区稲生町のアパートでは1日午後、警察が現場検証を行い、当時の状況を確認しました。
10月31日に逮捕された安福久美子容疑者(69)は1999年11月、主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして、殺害した疑いが持たれています。
安福容疑者は当初、警察から求められたDNA型の提出を拒否していました。しかし、10月になって一転して任意の提出に応じ、鑑定の結果現場に残された血痕と一致したということです。
高羽悟さん：
「事件が26年前、その前年の27年前にテニス部のOB会で話しただけ、高校時代から話したのそれだけ。全然連絡先も電話番号も知らないし、びっくりしました。彼女が犯人だと聞いて、なんでと思った」
安福容疑者は高羽さんの夫・悟さん(69)の高校時代の同級生で、同じ軟式テニス部に所属していました。
2人は事件の前の年に開かれたOB会で再開し、互いに近況を報告し、安福容疑者は「結婚して仕事もして大変だ」と話していたということです。
調べに対して安福容疑者は「合っています」と容疑を認めていて、警察は今後詳しい犯行の動機などを追及する方針です。