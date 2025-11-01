『鉄腕アトム』第1作、TVerで初配信 日本最初の長編連続テレビアニメシリーズ
テレビアニメ『鉄腕アトム』第1作が、11月1日のテレビ埼玉での放送（毎週土曜 後6：30〜）終了後からTVerで配信される。『鉄腕アトム』第1作・全193話（一部を除きモノクロ作品）がTVerで配信されるのは今回が初めてとなる。
原作は、1952年から68年まで月刊誌『少年』（光文社）に連載された手塚（※塚＝「豕（いのこ）」の部分に点が入る）治虫の同名マンガ。63年から66年まで日本最初の長編連続テレビアニメシリーズとしてフジテレビ系で第1作が放送された人気作で、手塚が残した金字塔のひとつ。
■イントロダクション
21世紀の未来世界で、十万馬力等七つの威力を持つロボット少年アトムが大活躍する物語。事故で最愛の息子トビオを失った科学省長官、天馬博士は科学省の粋を集めてトビオにそっくりなロボット、アトムを作り上げるのだが――。
■キャスト
アトム 声：清水マリ、※97話〜106話・田上和枝
お茶の水博士 声：勝田久
ウラン 声：水垣洋子、武藤礼子、芳川和子
コバルト 声：小宮山清
ヒゲオヤジ 声：矢島正明、和田文夫（和田文雄）
天馬博士 声：横森久
