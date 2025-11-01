“おひなさま“長浜広奈＆時田音々、『今日好き』ステージで制服姿披露 キュートなポーズも【サツコレ2025AW】
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈と時田音々が1日、札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催された北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)に登場した。
『今日、好きになりました。』ステージに登場した2人は、制服姿で登場し手をつないでランウェイを歩く。ランウェイトップでは長浜が時田の肩を抱き寄せ、キュートにポーズを決めていた。
今回の『サツコレ2025AW』のテーマは「ICE MONSTER」。これは樹木が雪と氷に包まれ、まるで巨大な怪物のような姿になる自然の造形美、“樹氷”を指す。ひとつとして同じ形のない樹氷のように、誰もが個性を認め合い、支え合い、自然と共に生きる。そんな強くしなやかな在り方を、ファッショントレンドを通じて表現する。
