◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）

２万２０００人が集結した早慶戦では、楽天２位指名の早大・伊藤樹投手（４年＝仙台育英）が先発し、ドラフト後初登板。カットボールを武器に８回８安打２失点、９Ｋの好投で現役最多のリーグ通算２２勝（５敗）、今季３勝目を挙げた。

「終わりよければ全てよしと、しっかり準備してこの試合に臨めた。何とか勝ちにつなげられて良かった。慶応には負けられない気持ちだけでした」

試合後の会見の代表取材は宮城県のテレビ局・ｋｈｂ東日本放送が担当するなど、新天地となる杜の都の期待も高まるばかりだ。

ドラフト直前は緊張で眠れない時もあったというが、気持ちも新たに“最後の早慶戦”で先勝。「自分の投球を４年間、ここまで作ってきた。それを出すだけ。ここまで応援してくれる方々がいて、小宮山監督の指導もあって、（エースの）１１番として活躍できたのは、早稲田に育てていただいたから。そこには感謝したい。早稲田に来ていなければ、ここまでなっていない」と気合の１１４球に胸を張った。（加藤 弘士）