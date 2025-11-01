【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは１０月３１日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第６戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（ナ・リーグ）は３―１でブルージェイズ（ア・リーグ）を退け、３勝３敗とした。

先発の山本が６回５安打１失点で勝ち投手となった。１番指名打者で出た大谷は３打数１安打、佐々木は３番手で登板して１回０／３を無失点。ＷＳで、同一チームから日本人選手３人が同じ試合に出場したのは初めてだった。１日の第７戦でドジャースが勝てば連覇、ブルージェイズが勝てば３２年ぶりの制覇となる。

九回のピンチをしのいで勝利が決まると、ベンチにいたドジャースの山本は両手を突き上げ、佐々木と抱き合った。プレッシャーのかかる大一番で６回１失点。大役を果たし、笑顔でハイタッチの列に加わった。

カギは、力を抜くことだった。３―１の六回二死、３番ゲレロに外角のカーブをとらえられ、左越えの二塁打を許した。続くビシェットには球が高めに浮き、この日唯一の四球を与えた。「少し力が入りすぎていた。そこで１回、冷静になって、余分な力を抜いた」。第１戦で本塁打を放っている５番バーショには「とにかく低く低く、制球していけた」。スプリットを連投し、空振り三振を奪ってピンチを脱した。

２５日の第２戦での１失点完投に続き、このＷＳで２勝目を挙げた。「前回に続いての対戦だったので、どういう球を狙ってくるか、多少探りながら投げた配球も多かった。結果的に最少失点で抑えたのでよかった」。負けたら終わりの緊張感の中で戦う仲間たちを勇気づける９６球の快投で、捕手のスミスは「６回を力強く投げ抜いてくれた。チームが必要としていた内容だった」とたたえた。

通算３勝３敗となり、雌雄を決する第７戦がＷＳでは６年ぶりに行われる。「もちろん、行けと言われたら行くけど、できれば応援を頑張りたい」と山本。エースの働きで連覇への望みをつないだ。（トロント 帯津智昭）

ブルージェイズは先発のガウスマンが６回３安打８奪三振、３失点した三回以外は三者凡退と力投したものの及ばず。ドジャースの２倍にあたる８安打を放った打線も１得点にとどまった。シュナイダー監督は総力戦となる第７戦に向けて「準備万全で臨む」と意気込み、「ファンの皆さん、明日の夜に会いましょう。大声で騒いでください」と本拠地での後押しをお願いするのも忘れなかった。