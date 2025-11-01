現地時間11月1日、オーストラリア・ランドウィック競馬場で行われたゴールデンイーグル（芝1500m・1着賞金525万豪ドル＝約5億円）に、日本からG1馬のパンジャタワー（牡3・栗東・橋口慎介）が参戦。直線厳しいところから懸命に伸びたものの5着までが精一杯だった。勝利したのは地元のオータムグローで無傷の8連勝とした。1:29.72（重）。

パンジャタワーはやや出負け気味の飛び出しで中団からの競馬に。終始内々馬群の中を進み、直線でもコーナーワークで押し上げて行ったが、やや窮屈なスペースからじわじわと抜け出しを図った。ゴール前までしっかりと伸びたものの、やや不完全燃焼の競馬になってしまった。

ゴールデンイーグル・オータムグロウとJ.マクドナルド騎手 (C)Australian Turf Club

一方勝利した無敗馬オータムグローの道中は外目からでスムーズな競馬。勝負どころでも勢いをつけて押し上げており、パンジャタワーとは対照的なレース運びとなった。殊勲のJ.マクドナルド騎手は、「まだベストを見せているわけではないと思いますが、本当に素晴らしい馬です。彼女は限界に達しているように見えても、そこからもう一段伸びてくれる。彼女は本当に正真正銘の強い馬だと思います」と、その能力を賞賛した。

また、パンジャタワーの手綱を取った松山弘平騎手は、「思っていたほどスタートで速く出られず、後ろからの競馬になってしまいました。直線入口でも前の馬が下がってきて進路を取りづらくなりましたが、それでも最後はしっかり走ってくれました」と、レースを振り返っている。