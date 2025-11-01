「今日好き」谷本晴、弟とペアダンス動画公開「雰囲気似てる」「イケメンの予感」と反響
【モデルプレス＝2025/11/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加している谷本晴（はる）が10月31日、自身のTikTokを更新。弟と一緒にダンスを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」イケメン「雰囲気似てる」弟との2ショット
谷本は「弟参戦」とコメントを添え、TikTokでバイラルとなっている2人1組で踊るダンスを弟と2人で披露。音楽に合わせ前後で踊り、その後位置を変えて踊るというダンスだが、谷本は革のジャケットとサングラス、谷本より少し背が低い弟は、マスクにサングラス姿で踊っている。
この投稿には「雰囲気似てる」「弟くん可愛い」「兄弟仲良し」「晴くんかっこいい」「イケメンの予感」などと反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷本は現在放送中の「チュンチョン編」に参加している。（modelpress編集部）
◆谷本晴、弟とダンス
◆谷本晴の投稿に反響
