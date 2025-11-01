谷尻萌アナ、ミニ丈ハロウィンコスで美脚披露「アイドルみたい」「脚が真っ直ぐで綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/11/01】フリーアナウンサーの谷尻萌が31日、自身のInstagramを更新。「ウルフ」のハロウィンのコスプレを公開し、反響が寄せられている。
【写真】谷尻萌、美脚輝くミニ丈コスプレ姿
谷尻は「Happy Halloween！モエウルフだよ」と綴り、狼の耳をつけたコスプレ姿を公開。淡いブルーのガーリーなミニ丈ドレスを着用しており、スラリとした美しい脚が際立っている。また、愛犬との2ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「アイドルみたい」「お人形さん」「可愛すぎ」「脚が真っ直ぐで綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
