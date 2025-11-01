拡張もセキュリティも妥協なし！多機能搭載の【トラベリスト】のキャリーケースがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
旅先での荷物出し入れが劇的に快適に！機能性が際立つ【トラベリスト】のスーツケースがAmazonで販売中！
本体を開けずに簡単に荷物を取り出せるトップオープン機能を搭載したスーツケース。旅先での荷物の出し入れはひと苦労。スーツケースを横に倒して広げるにもスペースが必要になったり、荷物を覗かれる可能性があったりと周りを気にしながら行う必要がある。メインファスナー以外にも前面が大きく開くファスナーが取り付けてあるので荷物の出し入れが楽々行える。飲み物や傘、ガイドブック。ストールやマフラーなど手持ちの鞄に入れるにはちょっとした荷物になってしまう物を入れるのもおすすめ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
トップオープンとフロントオープンのダブル構造により、スーツケースを寝かせずに荷物の出し入れが簡単にできる設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
拡張ファスナーを開くことで容量が約72Lまで増加し、旅先で荷物が増えても安心して使える機能が備わっている。
TSAロックを本体とサブ収納部の両方に搭載し、空港での預け入れにも対応した高いセキュリティ性を持っている。
→【アイテム詳細を見る】
ツインホイール仕様により段差や舗装の凹凸でも滑らかに走行でき、快適な移動をサポートする構造となっている。
旅先での荷物出し入れが劇的に快適に！機能性が際立つ【トラベリスト】のスーツケースがAmazonで販売中！
本体を開けずに簡単に荷物を取り出せるトップオープン機能を搭載したスーツケース。旅先での荷物の出し入れはひと苦労。スーツケースを横に倒して広げるにもスペースが必要になったり、荷物を覗かれる可能性があったりと周りを気にしながら行う必要がある。メインファスナー以外にも前面が大きく開くファスナーが取り付けてあるので荷物の出し入れが楽々行える。飲み物や傘、ガイドブック。ストールやマフラーなど手持ちの鞄に入れるにはちょっとした荷物になってしまう物を入れるのもおすすめ。
→【アイテム詳細を見る】
トップオープンとフロントオープンのダブル構造により、スーツケースを寝かせずに荷物の出し入れが簡単にできる設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
拡張ファスナーを開くことで容量が約72Lまで増加し、旅先で荷物が増えても安心して使える機能が備わっている。
TSAロックを本体とサブ収納部の両方に搭載し、空港での預け入れにも対応した高いセキュリティ性を持っている。
→【アイテム詳細を見る】
ツインホイール仕様により段差や舗装の凹凸でも滑らかに走行でき、快適な移動をサポートする構造となっている。