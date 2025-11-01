ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÎýÆý¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¡×ÅÐ¾ì♡½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤àºÆÈÎ¥Ñ¥ó¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Ï·ÊÞ¥Ùー¥«¥êー¡ÒÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¡Ó¤«¤é¡¢¿´¤â¤Û¤Ã¤È²¹¤Þ¤ë½©¤Î¥Ñ¥ó¥Ë¥åー¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î1Æü¤è¤êÄ¾±ÄÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖÎýÆý¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¿ー¤ÈÎýÆý¤òÃúÇ«¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿Ç»¸ü¥¯¥êー¥à¤òÁ´Î³Ê´Æþ¤êÀ¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î°ìÉÊ♡¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¡ÖÆ°Êª¥Ñ¥ó¡Ê¤¿¤Ì¤¡Ë¡×¤ä¡Ö¼ò¼ï ÀÄ¿¹¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÎýÆý¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¡×
½©¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ºî¡ÖÎýÆý¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¥·¥ã¥ê¤Ã¤È¤·¤¿º½Åü¤Î¿©´¶¤È¥ß¥ë¥ー¤Ê¥¯¥êー¥à¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¡£
Á´Î³Ê´Æþ¤ê¤Î¹á¤Ð¤·¤¤À¸ÃÏ¤¬¡¢´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¹¤¬¤ë¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Ï¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï300±ß¡£µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¥«¥Õ¥§¡×É½»²Æ»¤Ë¥ªー¥×¥ó¢ö¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë
ºÆÅÐ¾ì¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥ó¡Ö¤¿¤Ì¤¡×¤È¡ÖÀÄ¿¹¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡ÖÆ°Êª¥Ñ¥ó¡Ê¤¿¤Ì¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤Î¥Ó¥¹À¸ÃÏ¤ÇÌÜ¸µ¤òÉÁ¤¤¤¿°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Ì¥ÎÏ♡
Ãæ¤Ë¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)～11·î30Æü(Æü)¡¢ÀÇ¹þ370±ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¡Ö¼ò¼ï ÀÄ¿¹¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤âºÆÅÐ¾ì¡£¤ê¤ó¤´¤Î¿©´¶¤ò»Ä¤·¤¿É÷Ì£Ë¤«¤Ê¤¢¤ó¤ò¼ò¼ïÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¡¢¤ê¤ó¤´¥×¥ì¥¶ー¥Ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¤Ï11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¢ÀÇ¹þ351±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½©¤òºÌ¤ë¥Ñ¥ó¤Ç¿´¤â¤Û¤Ã¤³¤ê♡
ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤¬ÆÏ¤±¤ë3¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤É¤ì¤â½©¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¯¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥Ñ¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ26Å¹ÊÞ¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÅ¸³«Ãæ¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÚÂ¼²°åÁËÜÅ¹¤Î½©¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò♡
¥Ð¥¿ー¤ÈÎýÆý¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖÎýÆý¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¡×¡¢°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¡ÖÆ°Êª¥Ñ¥ó¡Ê¤¿¤Ì¤¡Ë¡×¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¼ò¼ï ÀÄ¿¹¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¡£
¤É¤ì¤âÌÚÂ¼²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃúÇ«¤ÊÀ½Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ñ¥ó¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£