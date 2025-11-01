¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬à½ÅÂçá¤ÊÏÃ¤òÄÕ½Å¤Ë¹ð¤²¤Æ¡Ä¾¾Ê¿Äê¿®¤ÏËë³ÕÆâ¤Ç¤Î¸ÉÎ©¿¼¤Þ¤ë¡Ò2ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¤Æ¤¤¤Ïà»Ò¤¬¤Ç¤¤¿á¤È¹ð¤²¤ë
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï2Æü¡¢Âè42²ó¡Ö¾·¤«¤ì¤¶¤ëµÒ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÎÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢½ñÊªÌä²°¤â»Ï¤á¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¿È¾åÈ¾¸º¤«¤éÅ¹¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£²ÎËû¤Î¿·ºî¡¢¹¾¸Í¤Î¡Ö´ÇÈÄÌ¼¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ó³¨¤âÂçÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢´ÇÈÄÌ¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤µÒ¤Ç³ÆÅ¹¤ÏÈËÀ¹¡¢¹¾¸Í¤ÎÄ®¤â³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ÏÄÕ½Å¤Ëà»Ò¤¬¤Ç¤¤¿á¤È¹ð¤²¤ë¡£°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥í¥·¥ãÌäÂê¤äÄ«Äî¤ÎÂº¹æ°ì·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¤Ç¡¢Ëë³ÕÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÈÇ¸µ¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò¡£