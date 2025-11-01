Ëë³ÕÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¡á¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤è¤ê(C)NHK

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤Æ¤¤¤Ï­à»Ò¤¬¤Ç¤­¤¿­á¤È¹ð¤²¤ë

¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï2Æü¡¢Âè42²ó¡Ö¾·¤«¤ì¤¶¤ëµÒ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾­ÂÀ¡Ë¤ÎÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢½ñÊªÌä²°¤â»Ï¤á¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¿È¾åÈ¾¸º¤«¤éÅ¹¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£²ÎËû¤Î¿·ºî¡¢¹¾¸Í¤Î¡Ö´ÇÈÄÌ¼¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ó³¨¤âÂçÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢´ÇÈÄÌ¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤µÒ¤Ç³ÆÅ¹¤ÏÈËÀ¹¡¢¹¾¸Í¤ÎÄ®¤â³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ÏÄÕ½Å¤Ë­à»Ò¤¬¤Ç¤­¤¿­á¤È¹ð¤²¤ë¡£°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥í¥·¥ãÌäÂê¤äÄ«Äî¤ÎÂº¹æ°ì·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¤Ç¡¢Ëë³ÕÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£

¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë​​¤ÏÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ë­à»Ò¤¬¤Ç¤­¤¿­á¤È¹ð¤²¤ë
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤è¤ê(C)NHK

¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÈÇ¸µ¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò¡£