全国高校サッカー選手権群馬県大会の準々決勝４試合が１日行われ、ベスト４が出そろいました。

コーエィ前橋フットボールセンターで行われた、前回大会準優勝の共愛学園とインターハイ予選ベスト４で準々決勝から登場の健大高崎の対戦。共愛学園の五位野と健大高崎の片桐の両ゴールキーパーが好セーブを見せ、試合は両チーム無得点のまま２０分ハーフの延長戦に突入します。

延長後半２分、健大高崎は市川がゴールネットを揺らしますが、オフサイドの判定、得点とはなりません。一方の共愛学園は８分、左サイドを崩した坂本のパスに磯崎。しかし、キーパーに阻まれます。延長でも決着はつかず、試合はＰＫ戦へもつれ込みます。両チームが４本ずつを決め、迎えた６人目。小山のシュートを健大のキーパー片桐が止め、健大が一歩リードします。最後は下岡が決め、健大高崎が５対４でＰＫ戦を制し、２年ぶりのベスト４進出を決めました。

そのほかの試合結果です。前橋育英、前橋商業、桐生第一が勝利し、ベスト４進出を決めました。

準決勝は今月８日にアースケア敷島サッカー・ラグビー場で行われます。群馬テレビでは、準決勝の模様を実況生中継でお送りします。