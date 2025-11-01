¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡ÖÃ¯°ì¿ÍÊ¬¤«¤é¤ó¡×±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡×½Ð±é30Ì¾à¥ª¡¼¥éÉõ°õá·Ù»¡¼êÄ¢¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡Ö³ÈÂç¤·¤¿¤é¡Ä¤À¤Ã¤¿!¡×¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¹õÈ±¤Ë!¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¤¬ÍèÇ¯±Ç²è²½¡£¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌÌò30Ì¾¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢·Ù»¡´±¤ËÀ®¤êÀÚ¤Ã¤¿à¥ª¡¼¥éÉõ°õá´é¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Netflix Japan¤Î¸ø¼°X¡£2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SP¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î²áµîºî¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¸ø³«±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ¶µ´±¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡ØÂè205´üÀ¸ÅÌ·Ù»¡¼êÄ¢¡Ù²ò¶Ø!¡×¤È¤·¡¢¼ç¿Í¸øŽ¥É÷´Ö¸ø¿Æ(ÌÚÂ¼ÂóºÈ)¤¬·Ù»¡³Ø¹»¤Ç»ØÆ³¤¹¤ëÀ¸ÅÌÌò30Ì¾¤¬À©Éþ¤òÃå¤ÆàÌò¤ËÀ®¤êÀÚ¤Ã¤¿á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌçÅÄÍÛ¸÷(¹Ë·¼±Ê)Ž¤À±Ã«ÉñÈþ(óîÆ£µþ»Ò)Ž¤³Þ¸¶ÆØµ¤(¶â»ÒÂçÃÏ)Ž¤»á¸¶À¶½ã(ÁÒÍªµ®)Ž¤½éÂôÄÝ(°æ·å¹°·Ã)Ž¤ÅÏÉôÎ®(Ãö¼íÁóÌï)¤é¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌÌò¡¢³§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é²Ú¤ä¤«¤µ¤ä¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥é¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤ÆÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤«¤é¹¥¤¡×¡Ö´é³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤¿¤±¤ÉŽ¤Ã¯°ì¿ÍŽ¤Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´é¤Î¾®¤µ¤¤ª¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¡ÄÃ¯¤À?¤È»×¤Ã¤Æ³ÈÂç¤·¤¿¤éÃö¼íÁóÌï¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤²¤¨¡×¡ÖÃö¼í¤Ã¤Æ¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¹õÈ±¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¥¬¥ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ý¥ê¥¹»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¡ÖºÇ¶á¤Î·Ù»¡¤Ï´éºÎÍÑ¤«?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£