¡ÚÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡ÛÃæÂç¡¦Æ£¸¶´ÆÆÄ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦¡¡½Ð±À±ØÅÁ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î£±£°°Ì¤â¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£²Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ç®ÅÄ¿ÀµÜÀ¾ÌçÁ°¡Á»°½Å¡¦°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ±§¼£¶¶Á°¡¢£¸¶è´Ö£±£°£¶¡¦£¸¥¥í¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÃæÂç¤ÎÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤¬à¥ê¥Ù¥ó¥¸á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ï¼çÎÏ¤ÎµÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤é¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤º¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ç°Ì¤â£±£°°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Î½é¿Ø¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ç°Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÇ´¤ê¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ´¤ê¤Î±ØÅÁ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¶ðÂç¤¬£·¶è¤Ëº´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬¸åÈ¾¤ËÂ¿¤¯ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢£·¡¢£¸¶è¤Î¥¨¡¼¥¹¥¯¥é¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢Â¾¹»¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î½Ð±À±ØÅÁ¸å¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¤±ØÅÁ¤À¤«¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£